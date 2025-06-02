Bloomberg узнал о давлении правительства на ЦБ из-за ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с давлением правительства, требующего снижения ключевой ставки. По данным Bloomberg, это связано с опасениями за состояние бизнеса и бюджета страны. Источники, близкие к Кремлю, сообщили агентству, что власти ожидают смягчения политики уже на ближайшем заседании Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов 19 мая заявил, что у регулятора есть значительный простор для маневра в денежно-кредитной политике. Министр экономики Максим Решетников и первый вице-премьер Денис Мантуров также предостерегли, что без снижения ставки экономика может столкнуться с перегревом.

Bloomberg отмечает, что высокая стоимость заимствований оказывает негативное влияние на гражданские отрасли. Крупнейшие компании фиксируют убытки и отказываются от дивидендов. Производство гражданских товаров в первом квартале снизилось, достигнув минимума с апреля 2023 года.

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня.