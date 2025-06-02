В Самарской области уходит на пенсию глава района, занимавший пост с 1991 года

Старейший глава муниципалитета в Самарской области покидает свой пост. Виктор Махов, руководивший Хворостянским районом с 1991 году, уходит на пенсию. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Новым руководителем Хворостянского района назначен Сергей Кислинский. Последние годы чиновник работал первым заместителем Виктора Махова.

Виктор Махов родился 28 сентября 1946 года в селе Екатериновка Приволжского района. С 1979 по 1991 годы чиновник работал на выборных должностях: вторым секретарем Хворостянского райкома КПСС, председателем райисполкома, первым секретарем райкома КПСС, председателем райсовета народных депутатов. В 1991 году он назначен главой администрации Хворостянского района.

В 2020 году чиновник оказался втянутым в скандал, когда по обращению депутата губдумы Михаила Матвеева прокуратура Самарской области организовала проверку подлинности дипломов кандидатов наук Виктора Махова и его сына, занимавшего должность прокурора Чапаевска. По данным надзорного ведомства, Алексей Махов совершил проступок, порочащий честь прокурорского работника, а также нарушил прокурорскую присягу. После проверки он покинул свой пост.

В декабре 2024 года судом был удовлетворен прокурорский иск о досрочном прекращении полномочий главы администрации Хворостянского района Виктора Махова. Контрольный орган провел проверку и установил, что Виктор Махов развелся с женой, однако продолжал находиться с ней в семейных отношениях. Кроме того, она в качестве подчиненной чиновника работала начальником организационного отдела районной администрации.

Виктор Махов является членом регионального политсовета партии «Единая Россия».

Андрей Сазонов