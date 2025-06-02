Вечером 2 июня и ночью 3 июня на территории Татарстана прогнозируют ухудшение погодных условий с сильным дождем, ветром порывами 15–20 м/с. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 и 3 июня в Татарстане ожидаются сильный дождь, ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ 2 и 3 июня в Татарстане ожидаются сильный дождь, ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В отдельных районах Татарстана местами ожидается гроза. МЧС России рекомендует не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. По возможности для перехода проезжей части следует пользоваться только надземными или подземными пешеходными переходами. Министерство рекомендует следить за детьми и оказывать помощь больным и пожилым людям.

Сегодня в Татарстане температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов.

Диана Соловьёва