В двух регионах Черноземья введен самый высокий класс пожарной опасности

В Орловской и Тамбовской областях до 9:00 и до 6:00 4 июня будет действовать пятый, самый высокий, класс пожарной опасности. По данным Гидрометцентра России, из-за этого в регионах объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. В них до 6:00–9:00 4 июня будет действовать желтый уровень погодной опасности.

В Белгородской области также ожидаются грозы и ветер с порывами до 15–20 м/с 21:00 3 июня до 9:00 4 июня, в Курской — те же явления и град с 9:00 до 21:00 3 июня.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Где в макрорегионе ожидаются повышенные риски природных пожаров в июне — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова