В Казани выявили 10 свалок рядом с полигоном на улице Химическая

Инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга обнаружили более 10 свалок, находящихся рядом с полигоном на ул. Химическая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани выявили 10 свалок рядом с полигоном на ул. Химическая

Фото: Минэкологии Республики Татарстан В Казани выявили 10 свалок рядом с полигоном на ул. Химическая

Фото: Минэкологии Республики Татарстан

Общая площадь свалок составила более 9,5 тыс. квадратных метров, а объем — почти 7 тыс. кубических метров.

В адрес Администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета Казани выданы предостережения о недопустимости нарушений и ликвидации свалок.

Полигон на ул. Химическая в Казани закрыли в декабре прошлого года на девять лет раньше срока. На объекте планировали провести рекультивацию.

В апреле этого года министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что в СМИ появляется информация, что на закрытом полигоне продолжается прием отходов. В пресс-службе регионального оператора УК «ПЖКХ» рассказали «Ъ Волга-Урал», что на объекте не принимаются отходы, а транспортные средства приезжают на полигон для откачки сточных вод и выполнения работ по отсыпке.

Диана Соловьёва