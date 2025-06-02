В Казани выявили 10 свалок рядом с полигоном на улице Химическая
Инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга обнаружили более 10 свалок, находящихся рядом с полигоном на ул. Химическая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Казани выявили 10 свалок рядом с полигоном на ул. Химическая
Фото: Минэкологии Республики Татарстан
Общая площадь свалок составила более 9,5 тыс. квадратных метров, а объем — почти 7 тыс. кубических метров.
В адрес Администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета Казани выданы предостережения о недопустимости нарушений и ликвидации свалок.
Полигон на ул. Химическая в Казани закрыли в декабре прошлого года на девять лет раньше срока. На объекте планировали провести рекультивацию.
В апреле этого года министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что в СМИ появляется информация, что на закрытом полигоне продолжается прием отходов. В пресс-службе регионального оператора УК «ПЖКХ» рассказали «Ъ Волга-Урал», что на объекте не принимаются отходы, а транспортные средства приезжают на полигон для откачки сточных вод и выполнения работ по отсыпке.