Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле

Российская и украинская делегации прибыли в стамбульский дворец Чираган, где сегодня должен состояться второй раунд прямых переговоров по урегулированию на Украине. Начало переговоров было запланировано на 13.00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава российской делегации Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Глава российской делегации Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«В украинском кортеже, заехавшем на территорию дворца Чираган, где в понедельник запланированы переговоры, можно было заметить несколько человек в полевой форме»,— передает корреспондент ТАСС.

Как сообщило агентство «РИА Новости», украинская делегация прибыла на место в 12.47 мск. Российский кортеж заехал на территорию около 12:40. До этого ко дворцу прибыли представители турецкой стороны.

Ранее в МИД Турции сообщили, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан выступит в начале с вступительным словом. Ожидается, что турецкая делегация останется на площадке переговоров.

В Москве сообщали о намерении обменяться с Киевом меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000».Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая