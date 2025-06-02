Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как выглядит дом мечты для участников опроса компании October Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жить в высотном доме или в малоэтажном? С панорамными окнами или яркими фасадами? Пожалуй, на любой вкус сегодня найдется предложение в сегменте первичной недвижимости. Но потенциальные покупатели в большинстве случае, по данным исследования компании October Group, выбрали бы квартиру в здании, в котором не более 15 этажей. Так ответили во время опроса о том, как должен выглядеть дом мечты, почти 55% респондентов. И только 10% хотели бы стать владельцем квартиры или апартамента в небоскребе. 47% опрошенных нравятся новые дома с панорамными окнами, а почти 45% участников опроса высказались за фасады в природных оттенках. При этом почти две трети респондентов отдают предпочтение функциональной архитектуре: им нравятся проекты с террасами, эксплуатируемой кровлей и многоуровневым благоустройством.

Результаты опроса подтверждают тренд на визуальное разнообразие городской среды, органическую архитектуру, природные формы и цвета, соразмерную человеку застройку. Поэтому даже в условиях высокой плотности застройки современных городов, уверены эксперты, предпочтительна и важна разновысотная застройка. Не меньшее значение играет форма: почти 40% респондентов голосуют за архитектурные проекты с плавными линиями, игрой объемов и ярусов, которые выделяют жилые комплексы в городской застройке. Прямоугольные и простые решения многим кажутся однообразными, им свои голоса отдали лишь 3% опрошенных. Архитектура является одним из важнейших факторов при подборе новой квартиры, отмечают эксперты. Более трети потенциальных покупателей первичного жилья бизнес- и премиум-класса обращают внимание на архитектурный облик проектов, а среди зумеров о значимости данного фактора заявили более 45%.

Светлана Бардина