В Самарской области организацию, охраняющую железнодорожные объекты, привлекли к ответственности

Арбитражный суд Самарской области привлек к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией) организацию, осуществляющую охрану объектов железнодорожного транспорта в эксплуатационном локомотивном депо Октябрьск. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Ей назначили наказание в виде предупреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, охранная организация «не уведомила подразделение Росгвардии о начале оказания охранных услуг». На охраняемых объектах отсутствовали должностные инструкции и личные карточки охранников. По требованию транспортной прокуратура частная охранная компкния нарушения устранила.

Руфия Кутляева