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ПСБ признан технологичным банком года

ПСБ признан технологичным банком года по версии премии «Сравни». Профессиональное жюри высоко оценило уровень цифровизации клиентских сервисов ПСБ, активное внедрение ИИ-технологий для персонализации клиентского предложения и автоматизацию бизнес-процессов.

«Мы активно инвестируем в развитие технологий, выстраивая удобный бесшовный клиентский путь во всех цифровых каналах и используя передовые решения для автоматизации бизнес-процессов бэк-офиса. Сегодня у ПСБ более 7 млн розничных клиентов, для них мы постоянно совершенствуем наши финансовые сервисы на основе инноваций, анализа данных, облачных вычислений, автоматизации и искусственного интеллекта. Наша главная цель — развитие современных финансовых продуктов, повышающих удобство и скорость взаимодействия клиента и банка на различных финансовых площадках. Мы проводим системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов, расширяем онлайн-продажи через персонализацию предложений и привлекаем новых клиентов с помощью эффективной интеграции с финансовыми маркетплейсами»,— отметил Сергей Матвеев, вице-президент — директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.

Премия «Сравни» — ежегодная национальная награда для российского финансового рынка. Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» выбирают номинантов в разных категориях, выделяя лучшие практики. Выбор происходит на основании отзывов пользователей, учитывается уровень клиентского обслуживания компаний, ориентированность на качество их продуктов и услуг, забота о благополучии клиентов.

ПАО «Банк ПСБ»

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