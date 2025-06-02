Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какие суммы были проданы картины на майских торгах Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francesco Guardi Фото: Francesco Guardi

Аукцион старых мастеров дома Sotheby’s включал 55 работ, которые десятилетия собирали Джордан и Томас Сондерс III, и принес всего $64,7 млн, что намного ниже первоначальной оценки — от $80 млн до $120 млн. На торгах были представлены произведения, охватывающие период с XVI века до начала XIX века. 17 лотов вообще не были проданы. Это дало печальный уровень продаж в 58,5%. На большинство работ были гарантии самого дома, а на 16 лотов — сторонние гарантии. Эксперты говорят, что низкий уровень распродаж на вечерних торгах был связан с сочетанием чрезмерно высоких оценок, сроков проведения аукциона и большого количества гарантий.

Топ-лотом торгов стала картина Франческо Гварди «Венеция, вид на Пунта-делла-Догана и церковь Санта-Мария-делла-Салюте», которая была продана за $10,5 млн. Это был единственный лот, достигший восьмизначной суммы. Натюрморт Яна Давидса де Хема «Розы, тюльпаны, лилии, маки, жимолость, подсолнух, ирис и другие цветы в стеклянной вазе с двумя птицами, кузнечиком и улиткой» был продан за $8,8 млн, поставив новый рекорд для художника. Картина Франса Поста «Вид на Олинду, Бразилия, с руинами иезуитской церкви» была продана за $7,37 млн — это также новый рекорд. Наконец, двойной портрет Франса Халса «Мальчик, играющий на скрипке», «Поющая девочка» продан за $8 млн. Вероятно, это были портреты сына и дочери художника.

Один из способов, с помощью которого Christie’s и Sotheby’s конкурируют за владельца, заключается в предложении более высоких оценок. Вот что говорит один из экспертов: «Цены были слишком высокими. Как аукционист, вы устанавливаете смету на месяцы вперед и можете действовать только с тем, что считаете целесообразным в данный момент, иногда также принимая во внимание пожелания клиента и другие факторы, находящиеся вне вашего контроля». Да и время для распродажи было выбрано не идеально, по сравнению с Лондоном в июле или Нью-Йорком в январе-феврале. В эти сроки у конкурентов из Christie’s не было такой важной распродажи старых мастеров. А покупатели собираются в определенных местах в определенные моменты.

Дмитрий Буткевич