Средняя сумма образовательного кредита в регионе выросла до 497 тысяч рублей

В Ростовской области за пять месяцев 2025 года жители оформили 2,7 тыс. договоров образовательного кредитования на общую сумму 875,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По информации источника, большинство займов — 83,5% — направлено на обучение в высших учебных заведениях, а 16,5% — на программы среднего профессионального образования. Основными заемщиками стали молодые люди 18–21 года — на них пришлось более 1,5 тыс. договоров. Жители в возрасте 25–44 лет оформили 336 займов, а люди старше 45 лет — 33 кредита. Количество несовершеннолетних заемщиков (14–17 лет) составило 445 человек, что соответствует числу займов на программы среднего профобразования.

«Каждый шестой кредит в регионе оформляется на СПО — жители Дона понимают ценность рабочих профессий. При этом стоимость обучения стабильно растет: за три года средняя сумма образовательного кредита увеличилась с 255 тыс. до 497 тыс. руб.»,— отметил заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев.

Образовательный заем можно получить с 14 лет для обучения в аккредитованных российских ВУЗах и учреждениях СПО. Несовершеннолетним требуется письменное согласие родителей. В период учебы и девять месяцев после её завершения студенты выплачивают только часть процентов по займу, после чего на полный возврат средств предоставляется 15 лет, уточняют в сообщении.

Напомним, В мае 2025 года Госдума одобрила законопроект о введении контрольных цифр платного приема в ВУЗах. Новые ограничения коснутся не всех направлений, а только тех, которые определит правительство. Льготные займы будут доступны для приоритетных специальностей: инженерно-технических, медицинских и педагогических направлений.

Валентина Любашенко