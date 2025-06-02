ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу. В финальном матче турнира в Лужниках армейцы обыграли «Ростов». Основное время закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА. Капитан «Ростова» Николай Комличенко после проигрыша заявил, что покинет команду, сообщает «РИА Новости». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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60 тыс. человек в «Лужниках» впечатляли. На трибунах все было красочно и громко, а вот яркого футбола не получилось, хотя начинался финал Кубка России многообещающе. Уже на девятой минуте встречи армейцы открыли счет. Но эти эмоции были недолгими: после вмешательства VAR взятие ворот отменили, усмотрев положение вне игры. Причем пауза длилась почти пять минут, и после этой остановки игра, мягко говоря, успокоилась. Понятно, что цена ошибки в такой встрече велика, но команды практически не думали о воротах. Если описать все происходящее на поле одним словом, то это слово будет, уже простите, «тягомотина». Например, первый удар в створ ворот армейцы нанесли на 79-й минуте, и экс-игрок ЦСКА Александр Гришин предъявлял претензии к красно-синим, которые считались фаворитами этого противостояния: «Моментов от ЦСКА нет, это смущает. Можно не забивать когда-то, как нам раньше говорили: моменты есть, будут и голы. Но мы не видим от ЦСКА совсем никаких эпизодов».

Стоит сказать, что в самой концовке и ростовчане, и армейцы имели по одному опасному моменту, но использовать свои шансы не смогли. 0:0 в основное время, и все решалось в серии пенальти. В этот момент снова показал класс опытнейший Игорь Акинфеев. После того как команды ошиблись по одному разу, голкипер красно-синих вытащил сложнейший 11-метровый. Магия, но это были те же ворота, где он взял знаменитый пенальти в матче против Испании на чемпионате мира. Комментаторы, конечно, реагировали на такую работу вратаря очень эмоционально. После этого армейцы уже не ошибались. Победную точку в противостоянии поставил Милан Гайич. Именно его удар принес московской команде заветный кубок. Теперь в следующем сезоне от ЦСКА будут ждать новых свершений, и главный тренер команды Марко Николич не скрывает своих планов: «В России я забрал две бронзы чемпионата, одно серебро, и это уже второй Кубок. Пять медалей, так скажем. Но золота не хватает, чемпионства, это моя цель, на это настроен в следующем году».

Новый футбольный сезон начнется уже через месяц матчем за Суперкубок страны, где победитель чемпионата встретится с обладателем Кубка. Так что болельщиков ждет противостояние ЦСКА—«Краснодар». Ну а в самое ближайшее время переключаемся с клубного футбола на сборную. 2 июня команда Валерия Карпина проведет первую тренировку в Новогорске. 6 июня россияне встретятся в «Лужниках» с Нигерией, а 10-го они сыграют в Минске со сборной Белоруссии.

Владимир Осипов