Глава ярославского минтуризма Гоар Ватинян покинула свой пост

Исполняющая обязанности министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян покинула свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники, близкие к региональной власти.

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Госпожа Ватинян возглавила министерство туризма 25 февраля 2025 года. До назначения она на протяжении трех лет руководила Центром управления регионом. Губернатор Михаил Евраев отмечал, что за это время Гоар Ватинян «проявила себя сильным лидером, способным качественно выстроить работу команды, систематизировать процессы в организации, а также привнести яркие и креативные идеи».

По сведениям источников, место главы министерства займет замминистра Марина Жулина, недавно назначенная на этот пост. В Ярославль она приехала из республики Мордовии, где работала министром экономики, а также заместителем министра культуры и туризма.

Как стало известно позднее, министерство туризма Ярославской области возглавит Екатерина Степанова.

Алла Чижова