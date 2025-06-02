СМИ: Роман Ротенберг покинет пост главного тренера ХК СКА после неудачного сезона

После очередного неудачного сезона СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Роман Ротенберг оставит пост главного тренера команды. О соответствующем решении нового руководства петербургского клуба 2 июня сообщают «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс». При этом официального сообщения от ХК СКА по этому поводу пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Предположительно, его место на тренерской скамейке займет тренер по развитию в штабе команды Евгений Кетов, который играл за армейцев Петербурга с 2013 по 2023 годы.

В конце мая на заседании совета директоров ХК СКА сменилось руководство. Генеральным директором клуба был назначен Никита Стеничкин, а заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов возглавил совет директоров. Изменения в структуре связали с тем, что команда последние два сезона не достигала основные цели, а работу руководства и тренеров признали неудовлетворительной.

Татьяна Титаева