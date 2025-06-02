Мультимодальные логистические центры появятся в портах Удмуртии и Пермского края

Портовую и береговую инфраструктуру речных портов Пермского края и Удмуртии модернизируют для создания мультимодальных логистических центров (МЛЦ), пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Согласован проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов. Рабочая группа рассматривает ООО «Порт Пермь» и АО «Порт Камбарка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Детальный проект долгосрочной производственной программы для функционирования полноценных МЛЦ планируется разработать к началу 2026 года. «Создание подобных перегрузочных комплексов позволит более эффективно использовать транзитные возможности речных путей, интегрируя их с автомобильным и железнодорожным транспортом»,— указано в сообщении Росморречфлота.

Напомним, в июле прошлого года в порту Камбарка запустили новый мультимодальный грузовой маршрут, позволяющий проводить перевалку грузов с баржей на железнодорожные составы, находящиеся на станции «Кама» Горьковского железной дороги (ГЖД, филиал АО «РЖД»). На начальном этапе в сезона навигации планировалось отправлять ежемесячно не менее 30 тыс. тонн продукции с последующим увеличением объема.

Подробнее о мультимодальном грузовом маршруте читайте в материале «И водой, и сушей».