Глава муниципалитета в Приморье отправится на СВО санинструктором

Глава Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова стала руководителем женского подразделения добровольческого батальона «Тигр». Об этом сообщил в Telegram губернатор края Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Ванникова на встрече с Олегом Кожемяко

Фото: Телеграм-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко Екатерина Ванникова на встрече с Олегом Кожемяко

Фото: Телеграм-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко

«Пять смелых девушек будут помогать нашим бойцам как санинструкторы. Одна из них — глава Ольгинского муниципального округа»,— написал господин Кожемяко. По его словам, женщины «давно просились добровольцами на фронт» и «буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд».

«Я давно помогаю нашим ребятам и всегда хотела быть полезной там, рядом с ними»,— цитирует Екатерину Ванникову пресс-служба правительства региона. В сообщении уточняется, что женщины-добровольцы подписали контракт сроком на полгода и «будут получать все выплаты и меры поддержки», положенные бойцам добровольческого батальона «Тигр».

Екатерине Ванниковой 40 лет. Она возглавляет муниципалитет с мая 2022 года.

В июле 2022 года власти Приморья сообщили, что на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для участия в специальной военной операции на Украине формируется батальон добровольцев «Тигр». «Главный принцип, который мы здесь формируем,— землячество. Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Власть всегда будет рядом с ними, помогать, подставлять свое плечо»,— заявил тогда губернатор Кожемяко.

Алексей Чернышев, Владивосток