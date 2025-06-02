Общая площадь пожаров в Забайкалье приблизилась к 1 млн га

В Забайкальском крае, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 2 июня, действует 54 пожара площадью 973,6 тыс. га. За минувшие выходные территория, охваченная огнем, возросла почти на 200 тыс. га. ГУ МЧС России по Забайкальскому краю выпустило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в семи районах в период с 3 по 5 июня.

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«На всей территории Забайкалья действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность»,— сообщили в управлении.

В регион продолжают перебрасывать авиапожарных из других территорий России. 2 июня в Забайкалье прибыли 50 специалистов и 9 единиц техники из Амурской области. На борьбе с распространением огня всего задействовано более 1,7 тыс. парашютистов, десантников Авиалесоохраны, работников наземной лесной службы.

О ситуации с пожарами в Забайкалье — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Влад Никифоров, Иркутск