Управляющие отказались от доверия

В Лихтенштейне за три года сотни трастов россиян остались без управляющих. Как сообщает Reuters, менеджеры массово перестали выходить на связь из-за опасений санкций со стороны Соединенных Штатов, и собственники активов фактически потеряли к ним доступ. На этом фоне забили тревогу сами власти княжества: проблемы с российскими подсанкционными бизнесменами грозят не только репутационной, но и финансовой катастрофой. На 40 тыс. граждан в Лихтенштейне приходится 20 тыс. доверительных фондов. По некоторым оценкам, средств в них почти на $1 трлн. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / AP Фото: Michael Sohn / AP

Лихтенштейн присоединялся ко всем пакетам санкций Евросоюза. Собеседники “Ъ FM” предполагают, что именно они стали главной причиной массового бегства управляющих от доверенных им фондов россиян еще летом 2022-го. Было запрещено оказывать какие-либо трастовые услуги, если бенефициар — российское лицо. Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин удивлен, что информация о масштабном исчезновении трасти со своих постов появилась только сейчас: «Например, управляющие где-нибудь на Кипре требовали, чтобы им платили зарплату, фиксированный гонорар, но что-либо подписывать наотрез отказывались. Из-за этой проблемы президентом в 2022-м был подписан указ 520, через год появился № 470-ФЗ, который позволил объявлять компании экономически значимыми организациями и таким образом перетаскивать их в Российскую Федерацию. Кроме того, у нас еще с 2018 года существует так называемый закон о редомициляции».

Речь идет о целых компаниях и холдингах, но фактически они находятся в России. Другое дело, когда в трастах без управляющего остается личная зарубежная недвижимость, банковские счета и другие активы, вплоть до яхт и предметов искусства. Формально в Лихтенштейне доверительный собственник, оставляя дела, должен ликвидировать фонд или передать его в иные руки. Но европейского законодательства некоторые боятся больше, чем национального, пояснила управляющий партнер бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. При этом местные суды, по ее словам, решили встать на сторону россиян: «Есть несколько решений, когда трасти обязали либо восстановить активное управление, либо передать его новому лицу.

Есть кейс, когда доверительный собственник десять месяцев не реагировал ни на какие запросы. Это очень распространено, несколько моих клиентов с этим столкнулись.

Тогда суд постановил назначить временного администратора траста. Помимо этого, в моей практике, к сожалению, есть два случая, когда трасти не только не отвечал, но и подворовывал оттуда: в одном случае — немного, в другом — очень много. И я считаю, что в связи с национальностью лиц, его учредивших, ему за это ничего не будет».

Сам Лихтенштейн сообщает, что сейчас пытается назначить новых администраторов для 350 фондов. Еще 40 будут ликвидировать в соответствии с законом, и уже в 85 трастах попытки завершить дела оказались безуспешными, признает княжество. Механизмов автоматического роспуска фондов нет. И здесь ключевую роль уже сыграли санкции, после которых средства фактически оказались в подвешенном состоянии, рассказала партнер IPN Partners Инна Перелехова: «23 августа 2024 года двое управляющих попали под санкции Лихтенштейна. В принципе они управляли большим количеством фондов для наших российских бенефициаров. Княжество выпустило нормативно-правовой акт, который говорил, что фонды считаются ликвидированными, и имущество передано бенефициарам. Но именно практики по тому, как считать, ее нет, потому что это только произошедшее событие».

Юристы, которые работают с Лихтенштейном, уточняют: из-за масштабов ситуации местные поставщики трастовых услуг сейчас выпустили внутренние гайды в отношении россиян. Первый пункт — от «старых» клиентов с красными паспортами отказываются; второй — новых не берут.

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Александра Абанькова, Екатерина Вихарева