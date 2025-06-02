Работу Центрального рынка Ярославля продлили до 2030 года

В Ярославле продлено действие разрешения на право организации розничного рынка на Депутатской, 7, выданное АО «Центр» (принадлежит мэрии). Соответствующее распоряжение подписала заммэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Прошлое разрешение было выдано летом 2018 года. Новое будет действовать с 7 июня 2025 года до 6 июня 2030 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что весной 2025 года стартовали мероприятия по реконструкции Центрального рынка, в которую входят демонтаж ветхих конструкций и благоустройство.

Алла Чижова