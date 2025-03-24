В Ярославле готовятся к реконструкции Центрального рынка
В Ярославле стартовали мероприятия по реконструкции Центрального рынка. Об этом сообщает мэрия.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
В рамках первого этапа работ на рынке демонтируют ветхие конструкции и частично освободят внутреннюю территорию для дальнейшего благоустройства. Эти работы проведут в апреле. В мае уже начнется «базовое благоустройство», в которое входит укладка тротуарной плитки.
В мэрии отмечают, что предпринимателям взамен демонтируемых площадок предоставили компенсационные места. Рынком управляет АО «Центр», которое принадлежит мэрии Ярославля.