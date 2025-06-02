В Казани на стройплощадке обнаружили девять нелегальных мигрантов

В Казани на стройплощадке жилого комплекса сотрудники полиции и бойцы Росгвардии выявили девять нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

В результате рейда полицией задержаны 37 человек, прибывших из иностранных государств. Сообщается, что пять работников нарушили режим пребывания в России, а другие иностранные граждане незаконно работали на территории страны.

На нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ. В суд направлены материалы для решения о выдворении мигрантов за пределы РФ. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности работодателя, нанявшего иностранцев без разрешения.

Диана Соловьёва