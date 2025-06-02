Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА по решению совета директоров

Роман Ротенберг покинет должность главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА по решению совета директоров. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации издания, об отставке будет объявлено 2 июня. «Спорт-экспресс» пишет, что на этом посту Ротенберга может сменить экс-игрок СКА Евгений Кетов. Последние два сезона он работал тренером по развитию в штабе петербургской команды.

30 мая руководство СКА было уволено в связи с неудовлетворительными результатами в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вместо Александра Медведева должность председателя совета директоров клуба занял Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин.

Ротенберг возглавил клуб в 2022 году. В завершившемся сезоне СКА занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде play-off команда уступила московскому «Динамо» (2:4) и впервые с 2010 года не прошла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Таисия Орлова