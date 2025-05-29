С начала года в Краснодаре снесли 35 самовольных построек

С начала 2025 года на территории Краснодара демонтировано 35 объектов самовольного строительства. Кроме того, администрацией города проведены работы по сносу 59 нестационарных торговых точек, включая павильоны, киоски, палатки с овощами и фруктами, летние кафе и торговые ряды. До конца года планируется демонтаж еще порядка 150 подобных объектов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным мэрии, в отношении свыше 200 самовольно возведенных строений судами выданы исполнительные листы с предписанием о сносе или приведении в соответствие с нормами. Документы переданы в отделения Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю для реализации мер принудительного исполнения. Администрация взаимодействует с ФССП на постоянной основе: проводятся сверки, организуются объезды и проверяются объекты, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

В случае отказа от добровольного исполнения судебных решений о сносе власти используют дополнительные юридические механизмы воздействия. В их числе — иски о взыскании штрафов, о запрете эксплуатации объектов, а также заявления об изъятии земельных участков, предусмотренные положениями Градостроительного кодекса.

Вячеслав Рыжков