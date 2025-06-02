Мэру Ярославля отправили на утверждение проект продления Чернопрудной
В Ярославле по итогам общественных обсуждений проект планировки и проект межевания территории для продления улицы Чернопрудной до Тормозного шоссе решили отправить мэру для принятия решения. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии.
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«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая протяженность четырехполосной дороги составит 0,4086 км. Это будет магистральная улица районного значения. В общественных обсуждениях по проекту постановления никто не принял участие, тем не менее их признали состоявшимися.
«Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии. Организатор общественных обсуждений считает возможным направить мэру города проект постановления "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги ул. Чернопрудная (на участке от ул. Академика Колмогорова до Тормозного шоссе)" для принятия решения»,— говорится в заключении общественных обсуждений.
Напомним, что сейчас с Чернопрудной на Тормозное шоссе можно попасть через улицу Летная, которая имеет всего две полосы.