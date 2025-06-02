Мэру Ярославля отправили на утверждение проект продления Чернопрудной

В Ярославле по итогам общественных обсуждений проект планировки и проект межевания территории для продления улицы Чернопрудной до Тормозного шоссе решили отправить мэру для принятия решения. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая протяженность четырехполосной дороги составит 0,4086 км. Это будет магистральная улица районного значения. В общественных обсуждениях по проекту постановления никто не принял участие, тем не менее их признали состоявшимися.

«Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии. Организатор общественных обсуждений считает возможным направить мэру города проект постановления "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги ул. Чернопрудная (на участке от ул. Академика Колмогорова до Тормозного шоссе)" для принятия решения»,— говорится в заключении общественных обсуждений.

Напомним, что сейчас с Чернопрудной на Тормозное шоссе можно попасть через улицу Летная, которая имеет всего две полосы.

Алла Чижова