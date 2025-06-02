Жители Челябинской области вернули в оборот монеты на 5,3 млн рублей

По итогам акции «Монетная неделя» жители Челябинской области обменяли в банках 1,1 млн монет на сумму 5,3 млн руб. Общий вес мелочи составил около 5 т, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего жители региона приносили на обмен монеты номиналом 10 руб. Их общая сумма составила 431 тыс. руб. На втором и третьем местах — десятикопеечные и однорублевые монеты на сумму 182 тыс. и 139 тыс. руб. соответственно. Также сдавали 25-рублевые памятные монеты. Их передали на 101 тыс. руб. В области мероприятие прошло в 146 подразделениях 16-ти банков. В целом по стране россияне вернули в оборот 51 млн монет на общую сумму 242 млн руб.

Виталина Ярховска