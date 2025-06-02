Филиал «ПМУ» направил на поддержку детей сотрудников более 14 млн рублей

К Международному дню защиты детей филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги поддержки сотрудников-родителей. В 2024 году на эти цели было направлено более 14 млн рублей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Обеспечить благополучие своих детей — это одна из главных целей трудовой деятельности любого человека. Сотрудники филиала «ПМУ», помимо того, что получают достойную зарплату, еще пользуются множеством корпоративных льгот для семей с детьми. Это направление поддержки всегда в приоритете и является конкурентным преимуществом нашего предприятия как работодателя.

«Уралхим» начинает заботиться о детях сотрудников еще до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30 по Трудовому кодексу РФ. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает каждому родителю материальную помощь в размере 10 000 рублей. Решить вопрос с жильем семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе.

Дети сотрудников филиала «ПМУ» получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях. Например, в 2024 году в летней оздоровительной кампании приняли участие 155 детей, наборы канцелярии получил 51 первоклассник, а новогодние подарки были вручены 640 детям сотрудников.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» обеспечивает сотрудникам уровень оплаты труда выше среднего по Пермскому краю и социальный пакет из 70 различных корпоративных льгот. С актуальными вакансиями можно познакомиться по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь