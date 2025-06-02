В Оренбурге вынесли приговор жителю, преследовавшему автомобиль и напавшему на людей

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 25-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По информации надзорного ведомства, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия и суда, подсудимый в октябре прошлого года возле остановки общественного транспорта на ул. Донгузской «использовал малозначительный повод для создания конфликта с потерпевшими». Он преследовал их автомобиль, после чего преградил путь и нанес ряд ударов телескопической дубинкой, а также высказывал угрозы применения насилия.

Месяцем ранее обвиняемый в состоянии опьянения нанес неизвестному гражданину ряд ударов по лицу у одного из магазинов на ул. Поляничко.

Руфия Кутляева