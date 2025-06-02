Темпы промышленного роста в Башкирии остались нулевыми

Объемы промышленного производства в Башкирии за апрель снизились на 0,2% по сравнению с апрелем прошлого года. В первые четыре месяца этого года масштабы производства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года были ниже на 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Единственным сектором, продемонстрировавшим в первую треть года прирост объемов, стала добыча сырья, увеличившаяся на 0,9%. В обрабатывающем производстве объемы снизились на 0,7%, в коммунальной сфере — на 3,7%, в энергетике — на 4,3%.

В обрабатывающем секторе наибольшее падение объемов фиксируется в производстве прочих готовых изделий (на 24,9%), текстильной промышленности (на 25%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 43,4%). Лучшей положительной динамикой отметились такие сферы, как производство пищевых продуктов (рост 20,5%), электрооборудования (26,6%), а также ремонт и монтаж машин (58,5%).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в первом квартале этого года впервые за два года фиксировалось снижение объемов промпроизводства.

Идэль Гумеров