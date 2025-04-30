Около нуля

Темпы промышленного производства в Башкирии в начале года характеризуются околонулевыми колебаниями, а большинство секторов демонстрирует снижение объемов выпуска. Экономисты говорят о признаках рецессии, но министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев не видит поводов для беспокойства и связывает снижение темпов с высокой базой прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Башкирии в первом квартале впервые за два года зафиксировано снижение объемов промышленного производства. По данным Башстата, в январе-марте выпуск промышленной продукции снизился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 1%.

Начало прошлого года, наоборот, характеризовалось промышленным ростом на 9,1% по сравнению с январем-мартом 2023 года. В начале 2023 года к аналогичному периоду предыдущего года было зафиксировано снижение объемов на 0,7%, а в первом квартале 2022 года — рост на 10,1%.

В январе-марте этого года единственным сектором, продемонстрировавшим незначительный рост, стала добыча полезных ископаемых (объемы выросли на 0,9%). Остальные секторы экономики начали год с падения. В обрабатывающих производствах объемы снизились на 0,5%, в коммунальном секторе (включающем водоснабжение, водоотведение, обращение с отходами и ликвидацию загрязнений) — на 4,4%. Энергетика «просела» на 7,4%.

Среди обрабатывающих производств сильнее всего уменьшили выпуск производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 46,1%), полиграфической продукции (на 26%), мебели (на 22,1%) и прочих транспортных средств и оборудования (на 19,7%). Последняя сфера включает в себя, в числе прочих, производство боевых машин, танков, военных кораблей и другой продукции ВПК. В то же время в сфере ремонта и монтажа машин (включает в себя ремонт боевых транспортных систем) объемы выросли на 48,6%.

По России в целом наблюдалось небольшое увеличение масштабов производства (на 1,1% к первому кварталу 2024 года). Среди регионов Приволжского федерального округа лучшие темпы промпроизводства в первом квартале продемонстрировала Удмуртия (12,6%), а наибольшее падение зафиксировано в Марий Эл (на 3,3%).

Косвенным признаком замедления экономики, кроме индекса промпроизводства, может быть снижение объемов кредитования бизнеса. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Нацбанка Башкирии, в январе-феврале 2025 года юрлица заняли в банках 81,3 млрд руб., что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупный бизнес увеличил кредитный портфель на 8,8% до 49,3 млрд руб., тогда как в малом и среднем бизнесе объем заимствований упал на 14,6% до 32 млрд руб.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, нынешние темпы промпроизводства в Башкирии могут свидетельствовать о рецессии, не имеющей пока что выраженного характера и проявляющей себя лишь в разговорах с представителями малого и среднего бизнеса. В то же время, считает собеседник «Ъ», к данным статистики не стоит относиться как к репрезентативному показателю, так как его динамика во многом сейчас определяется госзаказом.

«Высокая ключевая ставка приводит к отказу от реализации многих инвестпроектов и снижает уровень потребительского спроса, а сокращение льготной ипотеки вызывает снижение спроса по всей цепочке поставщиков в строительной отрасли»,— высказался господин Спивак о причинах нынешней ситуации.

Экономист Рустем Шайахметов среди причин ухудшения показателей назвал низкое качество республиканской промышленной политики, которое привело, по его мнению, к отсутствию инновационных проектов, способных существенно повлиять на экономику Башкирии. Также господин Шайахметов отметил низкую производительность труда и «неудовлетворительную» работу с инвесторами.

«Сейчас важно, чтобы происходящие экономические процессы не трансформировались в спад производства. Конечно, негативные результаты первого квартала еще могут улучшиться, но маловероятно, что Башкирия сможет догнать лидеров»,— прокомментировал господин Шайахметов.

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев не видит поводов для беспокойства и связывает снижение темпов с высокой базой прошлого года. Кроме того, по его словам, крупнейшие предприятия Башкирии оставляют отгрузку основного объема продукции на второе полугодие.

«Судить по первым трем месяцам нет смысла»,— подчеркнул господин Шельдяев в разговоре с «Ъ».

Исполнительный директор по взаимодействию с органами государственной власти и субъектами предпринимательства башкирского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Олеся Ласточкина рассказала «Ъ», что на статистические показатели могли повлиять разные факторы, в том числе рыночная конъюнктура и влияние госзаказа. По ее мнению, снижение кредитного портфеля бизнеса также может быть признаком замедления экономической активности — компании становятся более осторожными в своих инвестициях и планировании.

«Делать окончательные выводы о рецессии на основе лишь трех месяцев данных может быть преждевременно. Тем не менее, сигналы о снижении производства и осторожности в кредитовании требуют внимательного мониторинга»,— подчеркнула госпожа Ласточкина.

Идэль Гумеров