Коммунальщики устраняют последствия ливня в Ессентуках

В Ессентуках коммунальные службы устраняют последствия ливня, который затопил несколько дворов и привел к аварийному отключению электричества на двух улицах. Об в своем Telegram-канале этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ессентуков Фото: Администрация Ессентуков

«Все экстренные службы находятся на местах и готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается»,— заявил мэр Ессентуков.

Утром в 7:20 произошло аварийное отключение света на улицах Кисловодская и Володарского. Социально важные объекты остались без нарушений в энергоснабжении.

Из-за непогоды затопило несколько придомовых территорий, вода попала в подвальные помещения. Работники коммунальных служб начали очистку дорог от упавших веток и природного мусора.

Николай Аксенов