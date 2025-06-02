Ростовские ученые выяснили причины деградации Беглицкой косы в Азовском море

Ростовские ученые установили — Беглицкая коса под Таганрогом разрушается из-за добычи ракушечника в советское время и подъема уровня моря. Об этом, в статье «Схема эволюции и современной лито-морфодинамики косы Беглицкой», подробно написал кандидат географических наук Юрий Артюхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Анализ материалов бурения ЮНЦ РАН показал, что в послевоенные годы значительную толщу ракушечных отложений разработали по решению Госплана РСФСР. Материал использовали для производства минеральной подкормки для птиц, уточняют в сообщении.

«Это привело к уничтожению системы валов», — отмечает исследователь.

По словам Юрия Артюхина, в результате техногенного воздействия у косы образовались две подводные отмели с противоположной ориентировкой. Одна направлена от корня на юго-запад, другая от оконечности — на юго-восток.

Подъем уровня в системе Атлантический океан — Средиземное море — Черное море — Азовское море на фоне таяния ледников усугубляет ситуацию. Во время ураганов и сильных штормов косу затапливает. Иногда она уходит под воду на полтора-двое суток.

По мнению ученого, эти факторы искажают естественный процесс эволюции природного образования.

Валентина Любашенко