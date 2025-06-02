Летом этого года в Казани планируют отремонтировать 12 столовых в школах за 271 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани отремонтируют 12 школьных столовых за 271 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 2025 году в Казани отремонтируют 12 школьных столовых за 271 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

98 млн руб на обновление школьных столовых выделит Департамент продовольствия и социального питания Казани. На эти средства для учебных заведений закупят оборудование, мебель и декор обеденного зала. Также к началу учебного года все школьные столовые планируют обеспечить посудой, кухонным инвентарем, спецодеждой.

Летом запланирована реконструкция технологического оборудования Комбината питания. Так, после установки дополнительных холодильников можно будет хранить на 20 тонн больше овощей и фруктов. Также планируется завершить ремонт кровли площадью 8 тыс. кв. метров, косметический ремонт производственных цехов и систем коммуникаций.

В прошедшем учебном году Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивал горячим питанием 174 тыс. школьников.

Диана Соловьёва