В Амурской области перекрыли федеральную трассу «Амур»

В Серышевском округе Амурской области закрыли 11-километровый участок федеральной трассы Чита—Хабаровск, сообщило министерство транспорта региона. Закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й километр федеральной автодороги Р-297 «Амур».

Движение было закрыто вскоре после того, как на трассе в районе поселка Серышево загорелся и взорвался прицеп грузового автомобиля. На участке работают правоохранительные органы. Очевидцы фиксируют скопление фур на обочине. Также отмечают нестабильность мобильной связи.

Официально причину перекрытия автотрассы министерство не сообщает. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу Украинка (крупный военный аэродром в Серышевском районе Приамурья) и населенные пункты допущено не было.

Анна Яшина, Благовещенск