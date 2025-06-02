Ярославль ждет теплая неделя, которая завершится дождями

В Ярославле на этой неделе температура воздуха не превысит +26°С, а с пятницы по воскресенье ожидаются дожди. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В понедельник, 2 июня, в городе ожидаются +22°С и солнце. Во вторник температура сохранится, но прогнозируются небольшие дожди временами. В среду потеплеет до +23°С и будет малооблачно.

В четверг, 5 июня, воздух прогреется до +25°С, осадков также не ожидается. С пятницы по воскресенье прогнозируются +25…26°С и дождь. По ночам температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15°С, осадки ожидаются только в ночь на субботу.

Алла Чижова