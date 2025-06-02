«Новый горизонт» — жизнь на берегу Камы в городе с купеческой душой

Сарапул — город с характером. В нем чувствуется история: старинные купеческие дома, бережно сохраняющие память поколений, набережная Камы, главной реки Западного Урала. Сегодня этот уютный город активно развивается, оберегая свое историческое очарование. В процессе развития города играет роль и Группа компаний «Строим Вместе» — надежный застройщик, который уже почти 20 лет создает современные и комфортные пространства для жизни.

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Фото: Группа компаний «Строим Вместе» Изображение носит иллюстративный ознакомительный характер.

Фото: Группа компаний «Строим Вместе»

В Ижевске жители уже оценили качество и стиль жизни в ЖК «Легенда», домах «Старт» и «Дубровник». В Перми близится к завершению строительство жилого комплекса «Лотос». А сейчас новый масштабный проект воплощается и в самом сердце исторической части Сарапула - на берегу Камы.

Концепция нового проекта «Квартал у реки» подразумевает создание уникального жилого пространства, в котором гармонично сочетаются комфорт, безопасность и природная красота. Одной из ключевых особенностей является его расположение. Дома на берегу реки обеспечивают жителям не только живописные виды, но и свежий речной воздух, который значительно улучшает качество жизни. Приятный ветер и звуки природы создают атмосферу умиротворения, что особенно ценно для тех, кто ищет убежище от городского шума и суеты.

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Фото: Группа компаний «Строим Вместе» Изображение носит иллюстративный ознакомительный характер.

Фото: Группа компаний «Строим Вместе»

Проект включает в себя три жилых комплекса, в данный момент активно ведется строительство первого из них — ЖК «Новый горизонт» — монолитного шестиcекционного дома переменной этажности (3, 5 и 7 этажей) на пересечении улиц Пугачева и Труда.

Что здесь особенного?

Уникальные планировки: от студий до просторных евротрешек и квартир с личными террасами.

Потрясающий вид: окна выходят во внутренний двор и на реку Каму.

Современная архитектура: «парящие» балконы с панорамным остеклением, разноуровневая застройка, эстетика фасадов.

Комфорт внутри: дизайнерские холлы, сквозные входные группы, бесшумные лифты, система видеонаблюдения по периметру.

Теплый дом: собственная газовая котельная — экономия на коммунальных платежах и стабильное тепло.

Все под рукой: коммерческие помещения на первом этаже для магазинов, кафе и сервисов — ваш уютный город в миниатюре.

Продуманное пространство: безопасные сертифицированные детские и спортивные площадки, зеленый благоустроенный двор, помещения для хранения — удобно и практично.

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ГК «Строим Вместе» — это не просто строительство. Это забота о развитии города: застройщик поддерживает благоустройство набережной, разрабатывает проход к Сарапульским островам, а также участвует в обсуждении новой остановки общественного транспорта.

По инициативе и при поддержке Группы компаний «Строим Вместе» на берегу Камы в Сарапуле появилась своя «Эйфелева башня»!

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Проект «Квартал у реки» с ЖК «Новый горизонт» предлагает не просто жилье, а новый уровень жизни, где каждый сможет найти гармонию между комфортом, безопасностью и живой природой, наслаждаясь всеми прелестями жизни на берегу Камы в удивительном купеческом городе с богатой историей.

Выбирайте квартиру, в которую хочется возвращаться. Ваш новый горизонт счастливой жизни.

Узнать все подробности проекта «Квартал у реки», подобрать квартиру, помещение для хранения или офис в ЖК «Новый горизонт» можно у менеджеров офиса продаж ГК «Строим Вместе» в Сарапуле по телефону 8-912-003-00-16 (WhatsApp, Telegram) или по адресу г. Сарапул, ул. Степана Разина, 37а.

Сайт: жксарапул.рф.

Группа ВК: vk.com/domsarapul

ЖК «Новый горизонт». Застройщик: ООО СЗ «Строим Вместе Сарапул». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф