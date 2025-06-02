Роспотребнадзор проверил лагерь под Туапсе после сообщений о тараканах

После появления в СМИ информации о наличии тараканов и клопов в детском лагере «Золотой колос» в пгт Новомихайловский в учреждении была проведена проверка межведомственной комиссией Туапсинского района. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в ходе выездного обследования санитарными службами осмотрены помещения лагеря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По результатам осмотра выявлены нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков уборки и отсутствие необходимой маркировки на кухонном инвентаре. Однако следов жизнедеятельности насекомых, о наличии которых сообщалось ранее, в ходе проверки зафиксировано не было.

Администрация лагеря, как заявили в ведомстве, оперативно приняла меры по устранению выявленных нарушений. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Вячеслав Рыжков