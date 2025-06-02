В Астраханской области возбудили дело по факту гибели подростка на мотоцикле

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с погибшим подростком (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в марте текущего года двое подростков ехали на мотоцикле по ул. Волгоградской в Ахтубинске Ахтубинского района. В какой-то момент транспортное средство протаранило опору линии электропередачи.

Несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них умер в лечебном учреждении. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов