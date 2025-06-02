В Усть-Катаве жители аварийного дома два года не могут получить новые квартиры

Следователи Челябинской области начали проверку по жалобе о переносе сроков ввода в эксплуатацию нового дома в Усть-Катаве. Квартиры в нем предназначены для жильцов аварийного здания. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение поступило от жителя Челябинской области в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте». В нем сообщалось, что в 2021 году администрация Усть-Катава выдала разрешение частной компании на строительство многоквартирного дома. Новое жилье в том числе предназначалось для граждан, проживающих в аварийном здании. Построенный многоквартирный дом необходимо было ввести в эксплуатацию в январе 2023 года, однако застройщик этого так и не сделал.

«В результате граждане льготной категории лишены возможности получения благоустроенного жилья. Многочисленные обращения результатов не принесли»,— отмечает СК.

Доклад о результатах проверки обращения в центральный аппарат ведомства представит исполняющий обязанности челябинского управления Следственного комитета РФ Алексей Шавкунов.

Ольга Воробьева