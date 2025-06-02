Власти Алтая заключили контракт на строительство поликлиники за 1,1 млрд рублей

Единый стройзаказчик Алтайского края заключил контракт с компанией «Век-Строй» на строительство поликлиники №9 в Барнауле. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подрядчик обязуется построить медучреждение за 1,1 млрд руб., из которых 660 млн руб. — средства федерального бюджета по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника №9 рассчитана на 700 посещений в смену. Общая площадь трехэтажного здания составит 5,8 тыс. кв. м.

«На первом этаже разместятся кабинеты для инфекционных больных и отделение неотложной помощи. Второй этаж будет отведен под кабинеты врачей общей практики, терапевтов и специалистов узкого профиля. Третий этаж планируется использовать для актового зала, хирургического отделения и дневного стационара»,— рассказали в минстрое Алтайского края.

Завершить строительство поликлиники №9 «Век-Строй» должен в 2027 году.

Михаил Кичанов