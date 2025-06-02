Из Бахрейна в Сочи с 2 июня начнут летать еженедельные чартерные рейсы

Туристический поток из Бахрейна в Россию в 2024 году увеличился в пять раз по сравнению с предыдущим годом, а в первом квартале 2025 года рост составил еще 50%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с министром туризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи, передает ТАСС. В качестве одного из ключевых факторов министр отметил расширение авиасообщения между странами. С 2 июня авиакомпания Gulf Air запускает чартерные рейсы из Манамы в Сочи. Они будут выполняться еженедельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Россия готовится к приему увеличенного потока туристов: по словам министра, в стране планируется создать 238 тыс. новых гостиничных номеров, а в 38 регионах реализуется свыше 100 инфраструктурных проектов — от горнолыжных курортов до тематических парков и круглогодичных прибрежных комплексов.

Особое внимание уделяется привлечению гостей из арабских стран. Внедряются стандарты Halal и Muslim friendly: первые сертифицированные гостиницы уже работают в Москве, Сочи и Казани, еще более 100 объектов подали заявки на соответствие. Разработаны специализированные маршруты и каталоги с учетом культурных особенностей туристов из Ближнего Востока.

Для институционализации взаимодействия Минэкономразвития подготовило проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ предполагает обмен опытом в области качества услуг, инвестиций, логистики и безопасности. В ведомстве рассчитывают, что его реализация позволит нарастить туристический обмен между Россией и Бахрейном в 2025–2026 годах минимум на 20–30%.

Вячеслав Рыжков