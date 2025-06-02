Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми в июне

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 16% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 10% июньских бронирований. В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,7 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для отдыха в июне замыкает Москва, которая собрала 4% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Ейск занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одно из которых составляет 4,3 тыс. руб.

Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,4 тыс. руб.

Мария Удовик