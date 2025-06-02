Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми в июне
Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 16% бронирований.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.
Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 10% июньских бронирований. В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,7 тыс. руб.
Топ-3 популярных направлений для отдыха в июне замыкает Москва, которая собрала 4% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.
В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Ейск занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одно из которых составляет 4,3 тыс. руб.
Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.
Седьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июне заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,4 тыс. руб.