Магазин «Доброцен» в Перми закрыли из-за антисанитарии

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность магазина «Доброцен». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее в ходе проверки магазина «Доброцен», расположенного на ул. Ново-Гайвинская, 44, в Орджоникидзевском районе Перми, были выявлены нарушения санитарных требований. В частности, установлено, что при наличии на территории централизованных систем для водоснабжения магазина используется скважина без документов. Магазин обеспечен только холодной водой, горячее водоснабжение отсутствует, при этом часть оборудования неисправна: сломан кран в раковине и один из унитазов. Сбор стоков осуществляется в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания. В магазине не предусмотрены помещения для подготовки пищевой продукции к продаже. В единственном фасовочном цехе стены и пол со следами жирных пятен, что свидетельствует о некачественной уборке.

На основании материалов проверки суд приостановил деятельность магазина на 90 суток. В ходе проведения исполнительных действий приставы опечатали кассы и двери помещений. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.