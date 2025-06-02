В Анапе построят пятизвездный отель за 10 млрд рублей

Краснодарская компания «СЗ Техно-Строй» построит на Таманской улице в Анапе пятизвездный гостиничный комплекс со встроенным спа-центром, инвестировав свыше 10 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям-Юг» в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство будет осуществляться в рамках комплексного развития территории (КРТ) с созданием социальной инфраструктуры.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ Техно-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Руководителем и бенефициаром компании является Енок Кархарян, с которым связан ряд строительных активов в краевом центре. Он выступает учредителем ООО «КубаньАльянсПроект», занимающегося комплексным освоением территорий в Краснодаре.

Мэрия Анапы планирует представить проект пятизвездного гостиничного комплекса на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Там же презентуют проект строительства детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» с объемом инвестиций более 5 млрд руб.

Лия Пацан