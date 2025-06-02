Глава СК РФ ждет доклад по делу о подтопленном доме в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи из Сызрани. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед этим в СК РФ обратилась жительница Сызрани. Она не согласилась с тем, как расследуется уголовное дело о ситуации с домом, в котором проживает ее семья.

Заявительница написала, что в 2018 году вдоль границы ее земельного участка на улице Новой было «проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины, из-за чего частный дом» на склоне «постоянно подтапливается и находится в сырости, возникла угроза его обрушения», сообщает ведомство.

При этом на нижних этажах здания появилась плесень, а гараж и надворные постройки разрушились. В доме живут три инвалида, включая сына заявительницы. У них нет возможности быстро покинуть здание, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Владелица участка обращалась в разные инстанции, но до сих необходимых мер не принято. Дом так и не признали аварийным.

Жительница Сызрани сообщила о ситуации Александру Бастрыкину в 2024 году. В августе того же года председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

Георгий Портнов