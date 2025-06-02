В Казани планируют временно ограничить движение перед VK Fest

В Казани планируют ограничить движение транспорта и парковку с 05:00 до 23:00 28 июня перед проведением VK Fest. Информация об этом появилась в документе, который проходит антикоррупционную проверку.

Ограничения движения и парковки будут действовать на ул. Подлужная, на участке от ул. Толстого до моста Миллениум (в обоих направлениях), а также на съездах и заездах с ул. Вишневского и моста Миллениум на ул. Подлужная. На этих участках также запретят движение электросамокатов.

Комитету внешнего благоустройства Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов будет поручено организовать перекрытие дорог. На участках должны установить временные дорожные знаки.

Контролировать исполнение постановления будет заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

VK Fest пройдет в Казани 29 июня. На мероприятии выступят Элвин Грей, Баста, Юлия Савичева, ZOLOTO и др.

Диана Соловьёва