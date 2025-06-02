В метро Екатеринбурга открылась фотовыставка «Спорт в мгновениях»

На станции «Уральская» в метро Екатеринбурга открылась выставка «Спорт в мгновениях» спортивного фотографа Адели Пустовой, сообщили в пресс-службе метрополитена. Снимки были сделаны для фоторепортажей на соревнованиях и спортивных турнирах сезона 2024-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фотографии можно будет увидеть на станции до конца июня. На ней представлены снимки, снятые на соревнованиях в Екатеринбурге и Свердловской области в разное время года, в том числе лыжная гонка за кубок главы Екатеринбурга, соревнования по плаванию, фестиваль эндуро в Асбестовском карьере и многое другое. «Каждое фото раскрывает свою историю, передавая атмосферу духа соперничества»,— сказано в сообщении.

Ранее в екатеринбургском метрополитене презентовали тематический поезд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет ездить до конца года. Материалы для оформления вагонов собирали музей истории Екатеринбурга, музей истории Уралмашзавода, центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса и библиотека имени Белинского.

Ирина Пичурина