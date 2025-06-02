Депутат Нилов предложил разрешить тонировку на передних боковых стеклах авто

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о смягчении ограничений на тонировку боковых стекол автомобилей. При этом штрафы за несоблюдение закона предлагается повысить. Об этом сообщил в Telegram член партии, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас техрегламент предполагает, что светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Нарушителей штрафуют на 500 руб.

ЛДПР предлагает разрешить автовладельцам использовать тонировку на передних боковых стеклах, но светопропускание должно быть не менее 60% от показателя, введенного регламентом. Ответственность будет наступать при светопропускании стекол менее 42%. Лобовое стекло тонировать будет нельзя.

Штраф за нарушение нормы предлагается увеличить до 3 тыс. руб., за нарушение смягченных требований по светопропусканию боковых передних стекол — до 1 тыс. руб. Согласно пояснительной записке, тонирование стекол автомобиля защищает от прямых солнечных лучей и исключает «ослепление» водителя, а также снижает температуру нагрева салона.