Глава СКР хочет знать, почему многодетным волгоградцам не выдают землю
Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проверки по обращению жителей Волгограда о нарушении их прав. Об этом сообщает инфоцентр СКР.
Ранее инициативная группа многодетных родителей Волгограда в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросила содействовать в получении земельных участков с необходимыми коммуникациями. Граждане полагают, что чиновники отказывают в получении земли по надуманным причинам.
Следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по данному факту. По поручению господина Бастрыкина Василию Семенову также предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах.