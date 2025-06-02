Глава СКР хочет знать, почему многодетным волгоградцам не выдают землю

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проверки по обращению жителей Волгограда о нарушении их прав. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее инициативная группа многодетных родителей Волгограда в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросила содействовать в получении земельных участков с необходимыми коммуникациями. Граждане полагают, что чиновники отказывают в получении земли по надуманным причинам.

Следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по данному факту. По поручению господина Бастрыкина Василию Семенову также предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах.

Павел Фролов