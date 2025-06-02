В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал один человек

Над территорией Липецкой области ночью сбили 27 беспилотников. В Лебедянском районе получил легкое ранение один человек, угрозы его жизни нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Лебедяни при падении дрона осколками задело два дома, повреждено остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице. Господин Артамонов пообещал помочь им в восстановлении жилья.

«На местах падения беспилотников продолжают работать специалисты. Жители могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА»,— написал губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, в течение сегодняшней ночи силы ПВО уничтожили 162 БПЛА над девятью российскими регионами. Вчера над Липецкой областью сбили два дрона, обошлось без пострадавших.