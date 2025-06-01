Минобороны сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены с 8:20 до 19:00 мск над следующими регионами:
- 27 БПЛА — над Курской областью;
- 4 БПЛА — над Белгородской областью;
- 2 БПЛА — над Липецкой областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщал, что в селе Архангельское от удара беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».
Глава Липецкой области Игорь Артамонов в 17:53 мск объявил красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Предупреждение было снято в 19:30 мск. Глава Курской области атаку не комментировал.