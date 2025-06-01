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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены с 8:20 до 19:00 мск над следующими регионами:

  • 27 БПЛА — над Курской областью;
  • 4 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 2 БПЛА — над Липецкой областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщал, что в селе Архангельское от удара беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в 17:53 мск объявил красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Предупреждение было снято в 19:30 мск. Глава Курской области атаку не комментировал.

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