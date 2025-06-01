Минобороны сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены с 8:20 до 19:00 мск над следующими регионами:

27 БПЛА — над Курской областью;

4 БПЛА — над Белгородской областью;

2 БПЛА — над Липецкой областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщал, что в селе Архангельское от удара беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в 17:53 мск объявил красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Предупреждение было снято в 19:30 мск. Глава Курской области атаку не комментировал.